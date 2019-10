Les ravages du cancer au Sénégal révélés

Lundi 14 Octobre 2019

Chaque année, près de 8.000 nouveaux cas de cancer sont notés au Sénégal, selon le Professeur Mamadou Diop, directeur de l’Institut du Cancer. Le cancer du sein occupe la première place avec plus de 1.000 cas par an et un taux de mortalité estimé à 70%, suivi du cancer du col de l’utérus, selon le cancérologue qui était hier à Podor.

