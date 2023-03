Les répondeurs ont réagi : Mais des questions sont sans réponses

Mais pourquoi donc continuez-vous à dénoncer les multiples scandales qui jalonnent la République à la gestion si sobre et si vertueuse ? Allez, circulez, y a rien à voir. Mythomanes que vous êtes! Tout ce que disent les détracteurs de ce régime n’est que mensonges. En revanche, il nous faut toujours croire les démentis de ses thuriféraires. Le frère qui patauge dans le pétrole ? Une invention de mal-pensants qui veulent atteindre le Chef ! Il n’a commis aucun acte répréhensible, même si des compatriotes continuent de réclamer leur 400.000 francs par tête de pipe. Des personnes dénoncées par l’Ofnac, dont l’une, nous disent les gendarmes contre la corruption, doit être éloignée de la gestion des deniers publics. Foutaises, leur répond celui qui nomme et dégomme.



Le bonhomme a ainsi bénéficié d’une bonne promotion et siège toujours en Conseil des ministres. Une grosse surfacturation sur des armes à 40 milliards. Encore une fiction d’un groupuscule de journalistes qui travaillent pour le compte de lobbies étrangers. D’ailleurs, jamais un régime n’est aussi immaculé que celui qui nous dirige depuis 2012. 98 milliards auraient été détournés au ministère du beau-frère et au nez et à la barbe du Trésor. Encore un gros mensonge d’un opposant en perte de vitesse. Allez, circulez ! Une interpellation d’un ancien Premier ministre qui nous apprend que le Chef aurait fait cadeau de 7 milliards à une personnalité politique française.



L’auteur de l’interpellation n’étant pas n’importe qui, on s’attendait à des réponses beaucoup plus rigoureuses que celles servies par le Gouvernement. Qui rejette, condamne et menace. Sans pour autant répondre aux questions posées par l’ancien PM. Trois paragraphes avec un vocabulaire qui tranche d’avec les civilités de M. Soumaré. Et pour une fois, les insulteurs et ceux qui cherchent des strapontins, rampant comme des reptiles, ont lâché les basques à celui qui perturbe le sommeil du Chef pour s’en prendre au pauvre Hadjibou. L’insulte à la bouche avec un vocabulaire puisé dans les caniveaux, ils déversent leur haine mal contenue sur une personne dont le mérite dépasse leurs courbettes très cupides envers le Chef. Post scriptum : Apparemment, le délit de diffusion de fausses nouvelles ne semble s’appliquer qu’aux malheureux journalistes. Les politiciens, eux, en sont immunisés.

Kaccoor Bi - Le Temoin