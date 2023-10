Les réponses de Bill Gates sur le choix du Sénégal pour la réunion du Grand Challenge, le bilan et les perspectives du partenariat avec le Sénégal Le Sénégal a récemment été le théâtre de la toute première réunion annuelle du Grand Challenge en Afrique de l'Ouest, marquant ainsi une étape significative dans le domaine de l'innovation en santé mondiale. À cette occasion, Bill Gates, co-président de la Fondation Bill et Melinda Gates, a partagé ses réflexions sur les raisons du choix du Sénégal pour cet événement historique, ainsi que sur les réalisations et les perspectives du partenariat entre sa fondation et le Sénégal.



Pourquoi le Sénégal pour la réunion du Grand Challenge en Afrique de l'Ouest ?



Lors de cette première réunion annuelle du Grand Challenge en Afrique de l'Ouest, Bill Gates a exprimé sa joie d'être au Sénégal. Il a souligné que l'innovation occupe une place de premier plan dans le pays, avec un potentiel considérable pour améliorer et sauver des vies. Le Sénégal a accompli des progrès remarquables, en réduisant la mortalité infantile et en améliorant la nutrition, faisant de lui un modèle pour le reste du monde en matière de santé mondiale.



Le co-président de la Fondation Gates a également salué l'engagement du Sénégal à renforcer son écosystème de recherche et de développement, ainsi qu'à promouvoir la science et l'innovation à travers l'Afrique. Il a exprimé son enthousiasme à l'idée de travailler avec des scientifiques et des experts sénégalais et africains ,qui s'attaquent aux défis mondiaux pressants tels que le paludisme, l'adaptation au changement climatique et la mortalité infantile.



Réalisations et perspectives du partenariat entre la Fondation Gates et le Sénégal



Le partenariat entre la Fondation Gates et le Sénégal ne se limite pas à cette réunion du Grand Challenge. Bill Gates a déclaré que la Fondation prévoit d'ouvrir un bureau à Dakar l'année prochaine, ce qui témoigne de son engagement à long terme envers le pays et la région.



Au fil des années, le gouvernement sénégalais a été un partenaire précieux dans divers domaines clés. Le partenariat a permis d'étendre les services d'assainissement, d'augmenter la disponibilité des contraceptifs injectables et de promouvoir l'égalité des sexes. Ces initiatives ont eu un impact significatif sur la vie des Sénégalais et ont contribué à renforcer le système de santé du pays.



Bill Gates a également mentionné sa visite à l'Institut Pasteur de Dakar (IPD), soulignant que la Fondation travaille en collaboration avec l'IPD depuis plus de dix ans. Cette collaboration vise à renforcer la recherche, la formation du personnel, la surveillance des maladies et les programmes de bio-production. Actuellement, l'IPD et la Fondation Gates travaillent sur le développement de nouveaux vaccins contre la shigellose, une maladie diarrhéique mortelle, qui touche des centaines de milliers d'enfants chaque année. De plus, l'IPD joue un rôle essentiel dans la détection et la gestion des épidémies dans plus de 20 pays africains, notamment en augmentant la disponibilité des tests de diagnostic pour le COVID-19 et d'autres maladies majeures.



En conclusion, grâce à des partenariats solides comme celui entre la Fondation Gates et le Sénégal, le pipeline d'innovations en santé mondiale est plus robuste que jamais. Les perspectives sont prometteuses, et l'impact potentiel de ces innovations sur la santé dans les années à venir, suscite de l'optimisme et de l'enthousiasme. Le Sénégal joue un rôle de premier plan, dans cette quête pour un monde en meilleure santé.

