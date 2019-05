Les résidents de la cité Touba-Renaissance menacent Mbackiyou d’une plainte

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 09:22 | | 0 commentaire(s)|



A Ouakam à la cité Touba-Renaissance, le torchon brûle entre les propriétaires et résidents et le promoteur Mbackiyou Faye.



Regroupés au sein d’une association, ils dénoncent le non-respect des engagements pris. Ils annoncent une plainte. Sous la présidence de Ibra Diakhaté, les populations de cette localité ont tenu une conférence de presse ce week-end, pour communiquer sur les griefs contre ‘homme d’affaires. La cité disent-ils, est menacée et agressée de toutes parts. Ils veulent, avant que l’hivernage ne s’installe, que le site soit viabilisé, comme cela leur avait été promis. A défaut, ils annoncent qu’ils vont saisir la justice.













Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos