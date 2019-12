Les restes d’un esclave asservi à la Barbade, enterré au Ghana

Les restes de l’Africain, qui reste inconnu, ont été apportés par le Premier ministre de la Barbade, qui effectuait une visite de trois jours au Ghana pour commémorer l’Année du retour (Year of Return).



Les chefs et les habitants d’Assin Manso, dans la région centrale, ont volontiers accepté la dépouille et ont exercé les droits nécessaires avant de la laisser reposer.



Mme Mia Amor Mottley, Premier ministre, s’est embarquée dans la mission avec son entourage, ainsi que des responsables du gouvernement ghanéen, dont la ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Mme Barbara Oteng-Gyasi, et le directeur général de la Ghana Tourism Authority (GTA), M. Kwasi Agyeman.



La cheffe d’Assin Manso, Nana Ohemeng Awere V, s’est chargée de recevoir les restes et a facilité la cérémonie d’inhumation.



Il est rapporté que la libation a été déversée avec d’autres rituels pour faciliter l’enterrement.