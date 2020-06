Les résultats du modèle de décentralisation de Touba, attendus

Le 4 juin 2020, Touba, la ville sainte de la puissante confrérie des mourides (environ 30 % des Sénégalais), a été le théâtre de violentes scènes de protestation contre la prolongation du couvre-feu que l’État du Sénégal a instauré depuis mars dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Ces populations estimaient leurs activités lésées par ce couvre-feu, qui imposait leur immobilisation de 20 heures à 6 du matin et avaient manifesté leur mécontentement en sortant la nuit dans la rue pour protester. Certaines infrastructures de la ville sainte avaient ainsi été vandalisées.



Tard dans la soirée du jour de ces manifestations, craignant les débordements, le khalife général (guide suprême de la confrérie) Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a fait une déclaration pour calmer la situation, tout en promettant d’apporter des solutions.



Tenue de réunions périodiques

Le 10 juin 2020, il s’est de nouveau exprimé par la voix de son porte-parole, pour préciser la manière dont il entend désormais gérer les préoccupations des fidèles de la ville sainte. Il a, de fait, renforcé les pouvoirs des chefs de villages, désormais chargés de répertorier « à temps », les besoins des habitants.



« Serigne Mountakha Mbacké m’a demandé d’organiser une réunion tous les trois mois avec vous, chefs de villages et délégués quartiers, ici présents, et d’être plus proches de la population , a expliqué, le 10 juin, son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Dans vos nouvelles prérogatives, il vous instruit de recueillir au quotidien, les doléances des populations et de les gérer selon les moyens dont vous disposez. Si ce n’est pas possible, vous les remonterez vers moi. Et si je n’arrive pas à trouver des solutions, je m’en ouvrirai à sa personne et il se chargera d’en parler à un niveau plus élevé. »



Le porte-parole du khalife général des mourides a ajouté que tous les problèmes d’eau, d’électricité, d’assainissement, d’éclairage public, et autres, doivent parvenir à l’autorité le plus vite possible, pour éviter des mouvements d’humeur des populations. Il a, dans la même veine, assuré que « rien de ce qui s’est passé ces derniers jours (manifestations) » n’a échappé au guide spirituel du mouridisme.



Sacralité de Touba

Le guide religieux a, par ailleurs recommandé le « renforcement de la vigilance » dans l’attribution des titres d’habitation, pour « préserver » l’image de la cité religieuse. « Le Khalife demande aussi de renforcer le travail dans le contrôle des comportements des populations , a indiqué Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Si vous voyez des choses non conformes avec la sacralité de la cité et à ses recommandations, vous devez y remédier tout de suite. Si la situation vous dépasse, ouvrez-vous à vos supérieurs hiérarchiques jusqu’au maire. Et si c’est toujours compliqué, tenez-moi informé. »



Le khalife a, enfin, demandé aux populations d’accepter l’existence du Covid-19 et de prendre toutes les précautions nécessaires, en suivant les recommandations des autorités sanitaires.





La Croix