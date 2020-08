Les révélations de Makhtar Cissé sur la SAR et Akilee Rédigé par leral.net le Lundi 10 Août 2020 à 12:03 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Energie a revelé que, contrairement à ce que pensent beaucoup de Sénégalais, la SAR est une société privée dans laquelle l’Etat du Sénégal détient 46% des actions. La majorité des actions est détenue par des privés. Malgré cette situation, l’Etat tient à sécuriser le fonctionnement de cette société «qui connait des problèmes… Le ministre de l’Energie a revelé que, contrairement à ce que pensent beaucoup de Sénégalais, la SAR est une société privée dans laquelle l’Etat du Sénégal détient 46% des actions. La majorité des actions est détenue par des privés.

Malgré cette situation, l’Etat tient à sécuriser le fonctionnement de cette société «qui connait des problèmes internes entre des actionnaires. Le différend sera réglé dans le cadre des lois en vigueur».

Pour Makhtar Cissé, «l’Etat fera tout ce qui est possible pour aider la SAR à s’acquitter de ses obligations en matière d’approvisionnement en hydrocarbures.» Interpellé sur le dossier Senelec-Akilee, le ministre a répondu: «C’est à la nouvelle direction générale de la Senelec de gérer cette affaire dans le cadre normatif en vigueur dans le pays. Le Sénégal est un pays de droit et les différends contractuels se règlent dans ce cadre légal défini dans notre pays.»



