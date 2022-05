Les rumeurs, un frein à la vaccination

Avec l’avènement des réseaux sociaux, les fausses informations ou rumeurs font foison. Les autorités et les acteurs de la santé ont subi de plein fouet la puissance des fausses informations lors de l’avènement de la pandémie de covid-19. Pour réduire les fakes news, le Service National de l’Education et de l’Information pour la Santé (Sneips), en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé (Oms), a tenu hier un atelier de renforcement de capacités des acteurs des médias sur la gestion des rumeurs. S



Selon le Directeur du Sneips Lamine Bara Gaye, la prolifération des rumeurs et fausses informations sur la Covid-19 en général et la vaccination en particulier constituent un frein à l’adhésion des populations aux mesures de préventions contre la maladie. Et l’expérience a montré que des rumeurs et fausses informations de toutes sortes sont souvent propagées dans un contexte d’urgence sanitaire.



A l’en croire, les efforts dans le cadre de la riposte contre la covid-19 ont été anéantis par les nombreuses rumeurs dans les réseaux sociaux. Cela a brisé l’élan des populations lors de la phase de vaccination pour laquelle le Sénégal est très en deçà du taux qui était attendu.

