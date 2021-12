Les scandales de gestion à la SAR… La gestion de la Société africaine de raffinage (Sar) est plus scandaleuse que le scandale.

Alors qu’elle a un besoin de financement de 60 milliards, la Sar s’est engagée dans une recapitalisation qui va coûter… 350 milliards à ses actionnaires et aux deniers publics.

L’actionnaire Locafrique, qui refuse de cautionner cette aventure destinée à gaver de commissions certains au détriment des intérêts de l’entreprise, s’est vue attraire en justice pour abus de minorité.

Ainsi va la Sar où la mauvaise gestion des approvisionnements a causé une dette de 75 milliards de fcfa et des pertes de l’ordre de 59 milliards.

Comme si cela ne suffisait pas, la direction actuelle de cette entreprise stratégique a passé, à la faveur de l’arrêt métal, une commande de l’ensemble des produits blancs estimée à 200 milliards de FCFA. Sans appel d’offres et à l’insu du Conseil d’administration. Quel scandale !

La Sar a bénéficié de la connivence de Petrosen. Ce n’est donc point un hasard si les deux ont attaqué Locafrique en justice.

Le drame, c’est que tous ces milliards dilapidés alourdissent le coût de la vie et aggravent les difficultés des Sénégalais qui subissent au quotidien une augmentation croissante des prix des denrées de première nécessité.





