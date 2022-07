"Les smartphones sont responsables de beaucoup de pathologies chez les enfants" (Pr. Saliou Diouf) Sensibiliser sur la situation de la santé et du bien-être de l’enfant au cours des 1 000 premiers jours de la vie, tel est le but du projet initié par l’Institut social de pédiatrie de l’Ucad. Selon le coordonnateur du projet, Pr. Saliou Diouf, les smartphones sont les causes de beaucoup de pathologies chez les enfants comme les convulsions. "L'As"

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Juillet 2022 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|

Les parents sont avertis sur l’utilisation abusive des smartphones et de la télévision. Ils sont responsables de plusieurs pathologies ; c’est du moins ce qu’a annoncé Pr. Saliou Diouf, le coordonnateur du projet "1 000 premiers jours de la vie de l’enfant". D’abord, il définit les 1 000 premiers jours comme la période qui va de la conception à la fin de la 2e année de vie. Selon lui, aujourd’hui, il est reconnu que c’est la période la plus importante durant toute notre vie. « Le concept est né à partir du constat que les maladies chroniques sont en train d’exploser et beaucoup de données scientifiques ont montré que la racine de ces maladies chroniques, se situe au niveau des 1 000 premiers jours », révèle-t-il.



Pr. Diouf d’ajouter que c’est une période cruciale en termes d’opportunités pour un bon développement physique de l’enfant, un développement comportemental cognitif et intellectuel mais aussi pour que l’enfant, futur adolescent et adulte, soit en très bonne santé. « Il y a aussi les facteurs néfastes comme la mauvaise nutrition qui est un gros problème chez les nourrissons, notamment à l’étape de la diversification alimentaire, où les besoins nutritionnels de beaucoup d’enfants sénégalais ne sont pas satisfaits, et 80% d’entre eux n’ont pas une bonne alimentation », souligne-t-il.



A l’en croire, durant cette période, le cerveau est en train de se développer de façon extraordinaire. « Il faut que les parents stimulent leurs enfants, parlent et jouent avec eux. Il faut que l’on ait plus de crèches pour que les enfants s’ouvrent à d’autres personnes. On sait que la 1ère figure d’attachement, c’est d’abord la mère, mais le père doit jouer un rôle important. Dans beaucoup de pays, le congé des mères a été augmenté mais aussi, il y a cette notion de congé du père qui est en train d’être introduite dans beaucoup de pays », dit-il.



En outre, il révèle que le téléphone, la télévision abusive à cet âge, n’est pas très indiqué parce qu’on sait qu’il y a de plus en plus des pathologies qui sont en train d’apparaître avec l’utilisation abusive de ces smartphones. « Ils deviennent irritables, ils ne dorment pas bien et il y a même des convulsions qui sont liés plus ou moins à cette utilisation abusive. L’utilisation abusive du portable chez un enfant de moins de 2 ans, est une catastrophe », affirme-t-il.



A cet âge, il a besoin de la famille, « aujourd’hui, l’éducation des enfants est devenue nucléaire ; les parents vont au travail et la femme de ménage s’occupe de ses tâches ; donc l’enfant est mis devant la télévision ou on lui donne un téléphone. Les parents, au retour, doivent passer un minimum de temps avec les enfants », prône-t-il.



Par ailleurs, il déclare qu’une femme enceinte qui se dispute avec son mari, développe des substances qui stressent et qui impactent sur le cerveau de l’enfant. « Les facteurs qui entravent le développement comportemental, émotionnel et cognitif de l’enfant, est le manque d’amour, d’attention. »

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook