Les soudeurs de Case BA: Jongler avec le feu, le fer et les défis économiques Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Mars 2024 à 20:13 | | 0 commentaire(s)|

Les soudeurs métalliques trouvés au rond-point Case Ba font face à un défi monumental en jonglant avec le feu, le fer et les perturbations sonores, tout en luttant contre la faim et la soif. Leur travail exige une concentration intense et une endurance physique considérable, et les conditions dans lesquelles ils opèrent ne sont pas toujours favorables.



De plus, ces travailleurs expriment leur préoccupation concernant le coût élevé de l'électricité, qui impacte directement leur activité professionnelle. Ils espèrent un changement de cap de la part de Bassirou Diomaye Faye, le président nouvellement élu, afin de voir des politiques qui pourraient alléger cette charge financière et améliorer leurs conditions de travail.



Cette situation souligne les défis auxquels sont confrontés de nombreux travailleurs dans divers secteurs, et met en lumière l'importance pour les dirigeants politiques d'être sensibles aux besoins et aux difficultés des travailleurs de la base.

Accueil Envoyer à un ami Partager