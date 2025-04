Les taux d’emploi et d’activité de la zone OCDE globalement stables au quatrième trimestre 2024

Au quatrième trimestre 2024, le taux d'emploi était supérieur à la moyenne de la zone OCDE (70.2 %) dans deux tiers des pays de l'OCDE. Parmi les pays du G7, les taux d’emploi de la France et de l’Italie sont restés inférieurs à la moyenne de l’OCDE.



La Türkiye est restée le pays de l'OCDE ayant le taux d’emploi le plus bas à 55.2 %. En revanche, les taux d’emploi étaient supérieurs à 80 % en Suisse, aux Pays-Bas et en Islande (graphique 2). Les taux d'emploi sont restés stables par rapport au trimestre précédent dans 14 pays de l'OCDE, tandis qu’ils ont diminué dans 15 et augmenté dans 9 autres.



Le taux d'activité des personnes âgés de 15 à 64 ans était supérieur à la moyenne de la zone OCDE (73.9 %) dans près de trois quarts des pays de l'OCDE au quatrième trimestre 2024. La Türkiye, le Mexique et l’Italie ont enregistrés les taux les plus bas.



Pour l’ensemble de l’année 2024, le taux d'emploi de l'OCDE a été légèrement supérieur à celui de l’année 2023 (+0.2 point de pourcentage [p.p.]), reflétant principalement une augmentation du taux d'activité. Dans la zone euro, le taux d'emploi a augmenté de 0.4 p.p., reflétant à la fois la baisse des taux de chômage et la hausse des taux d'activité. Les plus fortes hausses annuelles du taux d'emploi ont été enregistrées en Grèce (+1.5 p.p.), en Islande (+1.6 p.p.) et au Costa Rica (+2.4 p.p.), reflétant principalement, voire exclusivement en Islande, une hausse des taux d'activité.



Dans certains pays, dont l'Allemagne et les États-Unis, l'augmentation du taux d'activité a été presque entièrement compensée par une hausse du taux de chômage, ce qui s'est traduit par une variation faible ou nulle du taux d'emploi.



En revanche, une baisse du taux d'emploi de plus de 1.0 p.p. a été enregistrée en Nouvelle-Zélande, en Finlande et au Canada, reflétant à la fois la hausse du chômage et la baisse du taux d'activité.



En février 2025, le taux de chômage a été stable à 4.8 % dans la zone OCDE, restant inférieur ou égal à 5.0 % depuis avril 2022 . Le taux de chômage a atteint un niveau historiquement bas dans l'Union européenne (5.7 %) et dans la zone euro (6.1 %).



Par rapport à janvier, les taux de chômage de février sont restés inchangés dans 22 pays de l'OCDE, ont baissé dans 7 et augmenté en Tchéquie et en Finlande, les femmes étant à l'origine de la plus grande partie de cette hausse.



Les données de mars 2025 montrent que les taux de chômage sont restés globalement stables au Canada à 6.7 % et aux États-Unis à 4.2 %. En février 2025, le taux de chômage de la zone OCDE est resté inchangé pour les femmes et les hommes, ainsi que pour les plus jeunes travailleurs et les travailleurs âgés de 25 ans et plus.



Les taux d'emploi et d'activité dans la zone OCDE sont restés globalement stables à 70.2 % et 73.9 % au quatrième trimestre 2024, proches de leurs niveaux records atteints au trimestre précédent. Des records ont été enregistrés pour ces deux indicateurs dans 11 des 38 pays de l'OCDE, dont l'Allemagne, le Japon et la Türkiye.