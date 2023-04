Les travaux de construction du Port de Ndayane entamés Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Avril 2023 à 22:22 | | 0 commentaire(s)|

DP World Dakar, en collaboration avec le gouvernement sénégalais, a entamé la construction du Port de Ndayane (à environ 50 km de Dakar). Ce projet qui coutera plus d’un milliard de dollars USD représente le plus gros investissement de DP World sur le continent africain. La première phase de ce projet portuaire est constituée d’un […] DP World Dakar, en collaboration avec le gouvernement sénégalais, a entamé la construction du Port de Ndayane (à environ 50 km de Dakar). Ce projet qui coutera plus d’un milliard de dollars USD représente le plus gros investissement de DP World sur le continent africain. La première phase de ce projet portuaire est constituée d’un chenal maritime de 5 km et d’un terminal à conteneurs disposant d’un quai de 840 mètres, avec la capacité d’accueillir deux navires de 366 mètres et de traitement d’1,2 million EVP (conteneurs standards de 6 m) par an. Un quai supplémentaire de 410 mètres constituera la seconde phase, souligne un communiqué parvenu à notre rédaction. «Prévu pour être opérationnel en 2026, le port de Ndayane permettra au Sénégal d’accueillir les plus grands navires en circulation. Il développera l’économie du transport et renforcera la position du pays comme hub commercial majeur en Afrique de l’Ouest», souligne la note.



Source : Source : https://lesoleil.sn/les-travaux-de-construction-du...

