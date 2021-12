Les universités en ébullition: Ça chauffe un peu partout !

Des affrontements ont éclaté hier, entre étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor et les forces de l’ordre. Après avoir décrété une journée sans tickets, les étudiants de l’UASZ ont boudé les amphis, décrétant 48h de grève mercredi et jeudi. Ils dénoncent les chantiers inachevés depuis 2015 et le non-respect des engagements pris par le ministre de tutelle, Cheikh Oumar Hanne.



Pendant ce temps, souligne-t-on dans "Rewmi", les étudiants de l’université Aliou Diop de Bambey ont remis ça. Ils ont repris les affrontements avec les forces de l’ordre. Il y a eu des blessés dont Assane Ndour, le président de la coordination des étudiants de l’UADB, qui a reçu une grenade lacrymogène en plein ventre. Les étudiants de la promotion 5 de l’Université Virtuelle du Sénégal, sont aussi en grève de faim à Guédiawaye Hamo 4, depuis la semaine dernière. Ils réclament leur sélection en Master.