Les vertus exemplaires de Sokhna Diarra Bousso, par S. M. Mbaye Sam A quelques jours du Magal de Porokhane, une journée de prières et de recueillements dédiée à Sokhna Diarra Bousso, Serigne Moustapha Mbaye Sam revisite les qualités pieuses et vertueuses de la mère du fondateur du mouridisme. D'après le religieux, elle incarnait parfaitement les vertus de Marie, mère de Jésus.

