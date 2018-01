Lesotho: découverte du cinquième plus gros diamant au monde

L’un des plus gros diamants dans le monde a été découvert à la mine de diamants, Letšeng au Lesotho. Petit royaume enclavé au cœur de l’Afrique du Sud, le Lesotho est l’un des pays les plus pauvres du monde.

La société minière britannique, Gem Diamonds, a annoncé avoir extrait un diamant d’une masse exceptionnelle de 910 carats. C’est le cinquième plus gros au monde. Cette découverte a été saluée lundi matin à la bourse de Londres par une hausse de 14% du titre Gem Diamonds.

« Depuis que Gem Diamonds a acquis la mine de Letšeng en 2006, elle a produit quelques-uns des diamants les plus interessants au monde », a déclaré son directeur général, Clifford Elphick.

« Ce diamant de pureté exceptionnelle est toutefois le plus gros extrait à ce jour de la mine de Letšeng et illustre sa qualité », a-t-il ajouté.

Cette pierre précieuse a la taille de deux balles de golf et les analystes, estiment qu’elle pourrait se vendre à près de 33 millions d’euros.

Le plus gros diamant au monde, le cullinan de 3,106 carats avait été découvert en Afrique du Sud en 1905. Lesidi La Rona de 1,109 carat est le deuxième plus gros diamant. L’Excelsior de 995 carats et l’Etoile de Sierra Leone de 969 carats, sont les troisième et quatrième plus gros diamants au monde.



