Lettre à mes sœurs de Parti ! par Zahra Iyane Thiam DIOP

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 16:10 | | 0 commentaire(s)|

Présidente Ndèye Marième Badiane, en tant que camarade de Parti, qui a suivi votre parcours militant, surtout pendant nos années d'opposition, je voudrai vous rendre un vibrant hommage.



Je crois très sincèrement que vous avez plusieurs années durant, présidé avec courage et dévouement aux destinées de notre Mouvement, le Mouvement National des Femmes de l’APR et celles des femmes de notre grande Alliance de Benno Bokk Yakaar.



Vous avez á l'instar de plusieurs camarades, contribué pleinement á la mission de construction et de consolidation de notre cher parti, l'Alliance pour la République. Nous devons à chaque fois méditer votre exemple d'avant-gardiste et de force de défense des intérêts de notre parti et de notre leader.



Nous sommes rassurées de la relève que vous avez aidé á encadrer. Soyez enfin assurée de notre disponibilité de rester toujours à vos côtés et à l’écoute de vos conseils militants et éclairés pour maintenir très haut le cap de notre leader de Parti. Merci encore une fois.



A notre sœur Thérèse Faye Diouf, toutes nos félicitations pour la mission accomplie avec succès à la tête de notre jeunesse républicaine. Je vous souhaite plein succès dans vos actions et missions futures.



A Mme le Ministre Ndèye Sali Diop Dieng, tout en vous félicitant à la suite de la nouvelle mission qui vient de vous être confiée par notre leader, nous tenons à vous assurer de notre entière disponibilité à être toujours à vos côtés pour apporter notre modeste contribution aux actions à la fois militantes et citoyennes que les femmes sénégalaises attendent de vous, surtout dans un contexte national, marqué par des intérêts occultes et ayant comme bras armés, des compatriotes qui confondent opposition et patriotisme. Je ne doute pas un seul instant que les nombreuses réussites qui seront les vôtres contribueront à renforcer la confiance que le peuple Sénégalais a toujours placée en notre leader, le Président Macky Sall. Vive le Sénégal !















Zahra Iyane Thiam DIOP



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos