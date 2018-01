Lettre anonyme d'un élève aux parents, enseignants et Gouvernement A vous la population sénégalaise



Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2018

Chers parents Il y a plus urgent dans le pays. L’éducation qui se trouve être la base du développement souffre de sa belle souffrance mais on en parle pas comme cela doit se faire. Le parent voit son enfant revenir chaque jours de l’école le cahier vide pour des problèmes entre les enseignants et le gouvernements et pourtant il ne fait presque rien pour contribuer à l’apaisement du climat. Où étudie le fils du président … Où étudie le fils du ministre… Où étudie le fils du députe … Et pourtant vous n'hésitez pas à accuser l’enseignant des maux de l’éducation comme sils n’ont pas eux aussi des familles à prendre en charge à la fin du mois. A vous les enseignants Vous êtes le fondement de notre société, l’avenir du pays à travers ces jeunes que vous formez dans le domaine de l’industrie, la santé , l’éducation ,la justice , l’administration ….. A chaque fois que vous formerez de bons élèves vous aurez de bons dirigeants et vice-versa. Soyez fier de vous, car vous avez l’un des métiers les plus nobles sur terre. Allez en grève si c’est votre décision mais ayez aussi la sagesse de changer vos dirigeants s'ils sont dans l’incapacité de porter votre combat, car il est inadmissible que le même problème revient chaque année . Nous voulons étudier donc de grâce il faut mener le combat une bonne fois pour tous. A vous le gouvernement Vous êtes ceux à qui nous avons confié nos institutions. Vous êtes notre dernier espoir dans cette lutte pour soigner l’éducation du pays. Nous n’avons pas choisi d’être pauvre mais nous avons des droits. Et parmi ces droits figure le droit à l’éducation. Nos salles de classes sont des abris avec parfois des serpents. Mais nous ne nous en plaignons presque jamais. La seule chose que nous voulons, c’est d’étudier pour réussir. Réussir pour améliorer nos conditions de vie et participer au développement de notre nation. Nous gardons espoir !!!!!!! Cependant ce système n’existe pas partout par manque de moyens dans ce cas pareil, il faut pousser l’engin avec les moyens qui s’imposent.

