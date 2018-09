Lettre envoyée à Wade: la liste des signataires, Me Madické Niang et la réaction de l'ancien Président

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Septembre 2018 à 08:54 | | 0 commentaire(s)|

On n’en sait un peu plus sur la lettre envoyée à Me Abdoulaye Wade et dans laquelle les auteurs demandent à l’ancien Président de choisir un autre candidat à la place de Karim Wade pour éviter une forclusion, révélée samedi « Vox Populi ». Dans son édition du lundi, le quotidien « Les Echos » reprend l'information et livre les détails de la correspondance. Ainsi, le journal nous apprend qu’elle a été écrite par Thierno Birahim Thiombane, membre du comité directeur par ailleurs, conseiller départemental à Kaolack.



"Les Echos" ajoute également que la missive a été signée par plusieurs députés, conseillers départementaux et municipaux et responsables.



Il s’agit des trois parlementaires de Touba : Serigne Bara Dolly Mbacké, Sokhna Astou Mbacké et Moustapha Diop, et de Serigne Assane Mbacké, responsable du mouvement « Appel 221 ».



Deux autres députés ont signé la lettre remise à Wade : Rokhaya Diouf, député et maire Guinguinéo, Mor Kane député de Sénégalais de l’extérieur.



Les conseillers départementaux de Kaolack Thierno Birahim Thiombane et Awa Hanne, ainsi que Djiby Diouf, conseiller municipal à Grand Yoff, Madiaw Nidaye responsable à Mbour et Ibrahima Bathily, responsable à Mermoz Sacré Cœur, font également partis des signataires.



Cependant, de l’avis de beaucoup de responsables que le journal dit avoir interrogé, c’est Me Madické Niang qui est réellement derrière la lettre. Selon eux, malgré son engagement et sa détermination, Thierno Birahim Thiombane serait incapable de faire signer une lettre aux députés. «Il n’a ni entregent ni les relations ni la capacité », assurent les sources libérales.



Wade reçoit la lettre, l’envoie à ses proches et demande leur avis



Me Abdoulaye Wade n’a pas été insensible à cette lettre. Pour preuve, lorsqu’il l’a reçue, le Pape du Sopi l’a aussitôt envoyée aux responsables qu’il consulte, avant de prendre une décision. Il aurait exigé à chacun d’entre eux, de lui donner un avis. A suivre.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook