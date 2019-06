Lettre ouverte à M. Oumar Youm, ministre des Transports terrestres

M. Je vous écris pour vous remercier et vous féliciter d'avoir nommé comme DAGE notre frère mbourois M. Abdou Lahad Sarr. Je prie Dieu, le Seigneur Tout-Puissant de vous accorder une réussite éclatante à la tête de votre nouveau ministère.



En outre Monsieur le ministre, je voudrais attirer votre attention sur une situation qui, à mon sens, est une injustice vis-à-vis des transporteurs mbourois. En effet, aucun taxi immatriculé "TH" ne circule à l'intérieur de l'aéroport AIBD, qui, pourtant, se trouve dans la région de Thies . Je pense que les taxis de Mbour de Thies et de Tivaouane devraient y accéder au même titre que ceux de Dakar. Et dans la même lancée, Mbour a tous les atouts pour abriter un service des Mines, au vu des nombreux véhicules qui y circulent.



Notre département fait partie des trois agglomérations les plus peuplées du pays, avec une forte colonie au niveau de la diaspora. Sous ce rapport, je pense aussi qu'il est légitime et normal que Mbour abrite un bureau des passeports.



M. le ministre, en digne fils du département, vous savez aussi bien que moi que la prison de Mbour est plus que surpeuplée, car il y a de nombreux détenus qui dorment dans les toilettes à même le sol dans une odeur nauséabonde. Mbour manque aussi de sécurité parce que les forces de police ne sont pas suffisantes, nous vous demandons aussi d'être notre interlocuteur auprès des ministres de l'Intérieur et de la Justice, pour l'érection d'un camp GMI et d'un nouveau commissariat urbain.



Il y a aussi le fait que beaucoup de prisonniers ne peuvent être jugés rapidement car le tribunal de Grande de instance n'a qu'un seul juge d'instruction. Donc, aidez-nous à augmenter l'effectif du tribunal.



M. le ministre, Mbour est le prolongement naturel de la banlieue dakaroise et la troisième ville pourvoyeuse de budget au niveau national.



Lors des élections passées, le Président Macky Sall a remporté l'ensemble des bureaux de vote de Mbour, ce qui, dans la récente histoire politique de notre pays, n'a jamais été réalisé.... Nous sommes donc à tous points de vue, dans notre droit de revendiquer ce qui nous revient de droit. Je suis persuadé que les doléances émises dans cette lettre seront bien comprises et j'espère qu'elles seront toutes satisfaites, car Mbour manque presque de tout et elle est la vache laitière du pays.



Je renouvelle mon profond respect et mes voeux ardents pour une réussite éclatante dans les nouvelles fonctions que le Président vous a confiées. Que Dieu vous garde.











Cheikh Ndiaye Kàddu Mbour



