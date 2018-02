Lettre ouverte à Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron (Par Mamadou Diop "Decroix"")

Lettre ouverte à Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron Président de la République française





Excellence, Monsieur le Président de la République,

A la veille de votre arrivée à Dakar dans le cadre de la visite d’Etat que vous effectuez en ce moment au Sénégal, l’Initiative pour des élections démocratiques (IED)composée de 23 partis et organisations dont les membres du FPDR, s’est exprimée sur les sombres perspectives qui planent sur l’élection présidentielle de 2019 au Sénégal au vu du rapport de la CENA (Commission électorale nationale autonome) chargée de superviser le processus électoral et du refus manifeste de Macky SALL de discuter avec l’Opposition.



Nous avons été coauteurs d’un livre blanc qui est revenu minutieusement sur les fraudes et autres actes qui ont marqué la mascarade des élections législatives du 30 Juillet dernier ainsi que l’instrumentalisation maintes fois répétée, de la justice afin de condamner et d’éliminer ses adversaires politiques lors de la prochaine élection présidentielle.



L’analyse du rapport de la CENA, consacré aux conditions catastrophiques dans lesquelles lesdites élections ont été organisées au Sénégal, a conduit les leaders des partis de l’opposition à s’adresser, par anticipation, aux partenaires du Sénégal, en ces termes : « Nous mettons en garde les amis du gouvernement Sénégalais et appelons l’attention de tous les pays qui contribuent d’une manière ou d’une autre à la prise en charge de nos élections, ainsi que celle des observateurs internationaux, sur la nécessité de ne pas attendre le jour du scrutin ou au lendemain de celui-ci, pour regretter ou déplorer des phénomènes qui se sont accumulés tout au long d’un processus électoral qui n’aura été ni transparent, ni démocratique, ni sincère ».



Le Front patriotique pour la défense de la République (FPDR) qui se reconnaît intégralement dans cette adresse, veut que la tradition et la culture d’élections honnêtes sans contestations sérieuses qui ont marqué l’histoire récente du pays pendant un quart de siècle sous les Présidents Diouf et Wade, puissent rester pérennes.



Naturellement, notre peuple, qui est le principal concerné dans cette affaire, mènera tous les combats nécessaires et consentira tous les sacrifices qu’il faut pour que son choix, le moment venu, ne soit pas confisqué par la force.



Nous savons bien, Monsieur le Président de la République, que vous êtes parfaitement au courant de la situation de ce dossier électoral au Sénégal mais nous préférons cette adresse directe qui nous est ainsi imposée par les circonstances, et qui a pour objectif essentiel, de s’assurer que demain, si nos inquiétudes et nos craintes se vérifiaient, il ne puisse pas être dit que nous n’avions pas saisi l’occasion de votre visite pour les exprimer. Au demeurant, l’Union européenne et d’autres missions diplomatiques accréditées à Dakar ont également reçu des correspondances sur ce sujet, qui retient assurément toute notre attention.



Veuillez croire, Monsieur le Président de la République, à l’expression de notre très haute considération.











Dakar, le 2 février 2018

Pour la Conférence des leaders

Mamadou Diop ‘Decroix’

Député à l’Assemblée nationale





PJ : Déclaration de l’Initiative pour des élections démocratiques lors de la conférence de presse du 31 Janvier 2018

