Lettre ouverte au Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf pour la construction de l’université du Sénégal Oriental (USO) Par Dr Seydou Kanté

Monsieur le Ministre,



Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour votre récente nomination en tant que Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal. Votre parcours exemplaire et votre engagement indéfectible en faveur de l'éducation et de la recherche font de vous un choix particulièrement judicieux pour ce poste stratégique. Je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions, convaincu que votre vision et votre détermination contribueront à relever les défis majeurs qui se présentent à notre pays dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'innovation selon les orientations du Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre, Ousmane Sonko.



Je me permets de porter à votre attention une question d'une importance capitale pour le développement de notre région Tambacounda, le Sénégal Oriental, et pour l'ensemble du pays : la construction de l'Université du Sénégal Oriental (USO). En effet, il y a plus de dix ans, la première pierre de cette institution prometteuse a été posée, mais depuis lors, peu de progrès tangibles ont été réalisés dans sa concrétisation même si saluons la nomination, il y a moins d’un an, du professeur Kandioura Noba comme coordinateur.



La région de Tambacounda, où sera implantée l'USO, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle. En étant la seule région du Sénégal à être frontalière avec quatre pays africains (Mali, Mauritanie, Gambie et Guinée), et en étant limitrophe de plusieurs autres régions sénégalaises, Tambacounda constitue un carrefour naturel des échanges transfrontaliers. De plus, sa proximité avec les principaux axes de circulation, notamment la route nationale N1 et le chemin de fer Dakar-Bamako, en fait un centre névralgique pour les flux commerciaux et humains dans la région.

Forte de cette position géostratégique, Tambacounda s'intègre naturellement dans une logique transfrontalière, en tant que composante d'une grande région africaine avec ses pays voisins. La construction de l'USO représente ainsi une opportunité unique de positionner la région comme un acteur majeur du développement du Sénégal et de la dynamique régionale, en particulier dans le cadre des relations sénégalo-maliennes par exemple.



L'Université du Sénégal Oriental ne sera pas seulement un établissement d'enseignement supérieur parmi tant d'autres. Elle sera un acteur géopolitique et géostratégique essentiel pour le Sénégal, en contribuant non seulement aux missions fondamentales de formation et de recherche, mais également en générant des plus-values culturelles, économiques et sociétales significatives pour la région et pour le pays dans son ensemble.



Monsieur le Ministre, je suis convaincu que votre leadership et votre détermination seront des atouts précieux pour faire avancer ce projet vital pour le développement du Sénégal Oriental et pour l'ensemble du pays. Je vous exhorte donc à accorder une attention particulière à la construction de l'USO et à mobiliser les ressources nécessaires pour en assurer la réalisation dans les meilleurs délais.



Je suis confiant que, sous votre impulsion, l'Université du Sénégal Oriental deviendra une réalité tangible, contribuant ainsi au rayonnement intellectuel, culturel et économique de notre cher pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération et de mon soutien indéfectible à votre action.



Dr Seydou Kanté

Président du Mouvement Initiatives Tambacounda (MITA) - TAMBA NAFA

