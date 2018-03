Lettre ouverte au Président Macky Sall: INADMISSIBLE ! ( par Me Cheikh T. Touré)

En ma qualité de responsable politique pour avoir participé à tous les combats politiques de 1988 à 2016 pour le renforcement de la démocratie. Votre grand frère et votre ancien patron dans la Coordination des Cadres du PDS comme Président de cette structure, je vous interpelle et vous demande de vous ressaisir avant qu’il ne soit trop tard.

Cest vrai, j’ai quitté la scène politique mais je demeure attentif à tout ce qui se passe et engage mon cher pays. Le régime PS que nous avons combattu ensemble avec détermination, qui m’a obligé de séjourner en prison est encore présent dans ma mémoire. C’est pourquoi je vous demande de ne pas remettre en cause nos acquis démocratiques apres d'âpres luttes en refusant : -De remettre les cartes d'électeurs à la jeunesse et aux primo inscrits. - Refuser l'audit du fichier électoral par ceux qui sont impliqués dans le processus électoral. - Interdire à coup de matraques la marche de l'opposition - Accaparer les médias d'Etat ( RTS SOLEIL) pour votre formation politique (APR)et développer le culte de votre personnalité.

Pour toutes ces raisons et compte tenu du cheminement politique, familial et amical que nous avons vécu ensemble, je vous demande M. le Président, de rester le Macky Sall que vous étiez, humble, courtois et disponible vis-à-vis des Sénégalais et Amis, pour que le réveil se fasse en douceur.



Me Cheikh T. Touré Expert Cargaison Maritime Aériens -Terrestre

