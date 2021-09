Lettre ouverte au président de la coalition Bby, Monsieur Macky Sall (Par Cheikhna Camara Dia) Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Septembre 2021 à 21:56 | | 0 commentaire(s)|

Cher président. Nous, jeunes de la zone nord de Thiés, certifions que Monsieur Habib Niang est la seule personne capable actuellement de sortir la commune nord des maux qu’elle est entrain de vivre. En effet il est ingénieur en génie civile spécialiste des aménagements territoriales et de l’assainissement. Il présente au sein de son mouvement […] Cher président. Nous, jeunes de la zone nord de Thiés, certifions que Monsieur Habib Niang est la seule personne capable actuellement de sortir la commune nord des maux qu’elle est entrain de vivre.

En effet il est ingénieur en génie civile spécialiste des aménagements territoriales et de l’assainissement. Il présente au sein de son mouvement des jeunes et femmes très engagés et prêts à lutter pour l’émergence de leur commune. Habib Niang dispose de beaucoup de partenaires qui peuvent l’accompagner pour satisfaire les besoins de la zone. Car depuis 2017 le président Habib Niang est sur le terrain d’écouter et de régler avec ces maigres moyens les demandes sociales de la population de Thiés. Les étudiants ne sont pas en reste car de thies à Ziguinchor en passant par kaolack, Dakar et St Louis, le président Habib Niang a visité toutes les amicales des étudiants thiessois et leur apporté son soutien en les octroyant au minimum 6 mois de locations ou prendre leur location en charge. C’est pourquoi ces deux dernières années, il est le seul leader qui a parrainé toutes les journées des amicales.

Sur ce, cher Président de la coalition Benno bokk yakaar, nous réclamons la candidature du président Habib Niang à la commune de la zone nord.

Habib Niang le pari gagnant.

