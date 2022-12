Leur détention prévention jugée trop longue : 120 détenus en grève de la faim à la prison de Kaolack

D’après « L’As », ils protestent contre les longues détentions préventives car certains ont passé plus de deux années en prison sans être édifiés sur leur sort. Ainsi les grévistes retournent les plats venant de l'extérieur et réclament la présence du procureur général et le directeur de l'Administration pénitentiaire.



Le Frapp manifeste son soutien à tous les prisonniers victimes des longues détentions préventives dans les 37 prisons du Sénégal. Les activistes interpellent le ministre de la Justice et le directeur de l'Administration pénitentiaire pour un règlement diligent de la question des longues détentions préventives au Sénégal.



Ils associent à cette interpellation les organisations qui défendent les droits des détenus pour une mobilisation effective afin de mettre un terme aux longues détentions préventives au Sénégal.