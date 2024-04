Levée de couleurs au Palais: Plus de 1.000 demandes d’accréditation annulées

Il y a une semaine, la Direction de l’information et des Relations publiques des Armées(Dirpa) avait invité les organes de la presse nationale et internationale, à formuler leurs demandes d’accréditation pour la cérémonie de levée de couleurs célébrant l’anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Ce sera demain, jeudi 4 avril 2024, au Palais de la République.



En moins de 48 heures, a appris « Le Témoin » quotidien, l’imprimerie de la Dirpa s’est « grippée » sous le poids d’une très forte demande. Près de 1.000 demandes de couverture médiatique ont été formulées par des journalistes et autres reporters du monde entier.



Juste pour dire qu’avec l’accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême, le Sénégal est devenue la capitale mondiale de la démocratie. Compte tenu de l’exiguïté des lieux pour une cérémonie qui ne dure que 15 minutes, la Dirpa a décidé d’annuler toutes les demandes d’accréditation. Et seules les équipes de la Rts, sous l’autorité du gouverneur du Palais, seront autorisées à couvrir l’événement, raconte "Le Témoin".

