Levée de l’immunité parlementaire: L’audition des députés prévue vendredi prochain

Mardi 26 Octobre 2021 à 18:16

Les choses s’accélèrent dans l’affaire des faux passeports diplomatiques impliquant les députés Boubacar Villiemmbo Biaye et El Hadj Mamadou Sall, tous membres de la mouvance présidentielle.



La procédure déclenchée par l’Assemblée nationale avance à grand pas. La Commission ad hoc chargée d’examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire des deux députés, s’est réunie ce mardi et a pris connaissance des documents communiqués par le Garde des Sceaux.



D’après le communiqué, la commission a établi son calendrier de travail, notamment sur l’audition des députés, prévue le vendredi 29 octobre 2021, à partir de 10 heures.



