Levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom : Pourquoi Me Aïssata Tall Sall, représentante de son collègue a quitté la réunion de la commission Ad hoc Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2025 à 21:54

La commission Ad hoc chargée d’examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom s’est réunie ce mardi. Le principal concerné qui ne s’est pas présenté devant la commission a décidé de se faire représenter par sa collègue présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, Me Aïssata Tall Sall, conformément à l’article 52 du règlement intérieur de l’assemblée nationale en son alinéa 2: « la Commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir, comme défenseur, un de ses collègues… ».



Mais Me Aïssata Tall Sall n’a pas pu continuer la réunion car, dira t-elle lors d’une déclaration à la presse, « elle n’a pas été mise au parfum des éléments de faits pour lesquels son collègue Farba Ngom a été visé: « depuis qu’on parle, c’est seulement sur des hypothèses. Personne n’a encore vu le dossier pour lequel notre collègue est pointé du doigt. Quelle est la difficulté à nous donner les faits pour que notre présence au sein de la commission puisse être pertinente. J’avais même écrit au président de la commission pour lui demander de m’imprégner des faits qui sont reprochés à Farba Ngom pour pouvoir le défendre dans cette commission. Mais il ne m’a envoyé que les courriers entre les différents procureurs. Je regrette mais dans ces lettres de transmission ne se trouvent pas les faits qui sont reprochés à notre collègue », dénonce la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal qui a décidé en conséquence, de quitter la réunion de la commission.

Source : https://www.dakaractu.com/Levee-de-l-immunite-parl...

