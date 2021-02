Levée de l’immunité parlementaire de Sonko: Le bureau de la commission Ad hoc révélé

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021 à 16:55 | | 0 commentaire(s)|

La commission Ad hoc chargée d’entendre Ousmane Sonko, visée par une plainte pour viols répétés et menace de mort, a été installée ce matin par l’Assemblée nationale. Et aussitôt installée, les membres de cette commission ont choisi le bureau.



Ainsi, elle sera présidée par Pape Birame Touré avec Moustapha Mamba Guirassy, comme premier vice-président.



La présidente de la commission des lois, Dié Mandiaye Bâ est désignée deuxième vice-présidente et Mame Bounama Sall, rapporteur.

