Levée de l'immunité parlementaire des députés Sall et Biaye: la procédure s'accélère! Rédigé par leral.net le Mardi 19 Octobre 2021 à 15:11

La procédure enclenchée en vue de la levée de l’immunité parlementaire des députés Boubacar Williemmbo Biaye et El Hadj Mamadou Sall, cités dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques, s’accélère. En effet, après l’ouverture de la session ordinaire unique 2021-2022 jeudi dernier, les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains sont convoqués […] La procédure enclenchée en vue de la levée de l’immunité parlementaire des députés Boubacar Williemmbo Biaye et El Hadj Mamadou Sall, cités dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques, s’accélère. En effet, après l’ouverture de la session ordinaire unique 2021-2022 jeudi dernier, les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains sont convoqués en réunion, demain mercredi 20 octobre à 10 heures, a informé la présidente de ladite commission, Dieh Mandiaye Ba, à travers une note. Celle-ci précise, d’ailleurs, que l’ordre du jour porte sur la constitution des membres de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire des députés Boubacar Villiemmbo Biaye et Elhadj Mamadou Sall. En plus, d’après un autre communiqué de la cellule de communication de l’Assemblée nationale, les députés sont également convoqués en séance plénière vendredi prochain. Il s’agira, indique la même source, de « ratifier la liste des membres » de ladite Commission ad hoc. À noter, par ailleurs, que les travaux ont démarré lundi matin, à l’hémicycle par la Commission des lois aux fins d’entendre les députés incriminés dans le cadre de l’affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques et de visas. Abordant, la question lors de la plénière d’ouverture de la session ordinaire unique de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse avait assuré que la demande de levée de l’Immunité parlementaire « sera traitée conformément à la constitution du Sénégal et au règlement intérieur de l’Assemblée nationale, dans le strict respect des procédures ». Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malick Sall a saisi, il y a quelques jours, l’Assemblée nationale d’une demande de l’immunité parlementaire de ces élus du peuple ce, afin de tirer au clair cette affaire de trafic présumé qui continue de défrayer la chronique. S.G



Source : Source : http://lesoleil.sn/levee-de-limmunite-parlementair...

