Levée de l’immunité parlementaire des députés: La Commission ad hoc constituée ce mercredi

Les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains de l’Assemblée sont convoqués en réunion ce mercredi à 10 heures.



D’après la présidente, Dieh Mandiaye Ba, l’ordre du jour porte sur la constitution de la Commission ad hoc, chargée de statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire des députés Boubacar Williemmbo Biaye et El Hadj Mamadou Sall.



A retenir que ces députés sont cités dans une affaire de trafic de faux passeports diplomatiques.



