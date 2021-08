Levée du corps de ABC : Macky à l'hôpital Principal, l'inhumation prévue à Touba ce dimanche Initialement prévue à 15 heures, la cérémonie de levée du corps de l' ex-médiateur de la République , Me Alioune Badara Cissé, sera décalée de quelques heures ( environs 16h-17h).

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Août 2021 à 16:33 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République qui est sur le chemin du retour de Berlin (Allemagne) souhaiterait prendre part, personnellement, à cet instant, renseigne les sources de Leral .



Une volonté acceptée par la famille du défunt ancien ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur. ABC va reposer pour l'éternité au cimetière "Bakhya" de la Ville Sainte de Touba.

