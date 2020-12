Lewis Evans prépare la sortie de son nouvel EP Le Rayon Vert Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Décembre 2020 à 22:00 | | 0 commentaire(s)|

Lewis Evans, né le 4 mars 1986 à Liverpool, est un chanteur franco-britannique de pop/rock. Il est le chanteur du groupe The Lanskies depuis 2006. En 2015, il entame en parallèle une carrière solo et publie deux albums qu...





Source : Lewis Evans est de retour avec sa voix de velours. L'ancien leader du groupe de pop The Lanskies s'associe à Herman Dune pour son nouvel EP Le Rayon Vert, prévu pour le 22 janvier 2021 sur le label indépendant ZRP. Premier extrait, on découvre le clip de Rock In The Sea.Source : https://www.podcastjournal.net/Lewis-Evans-prepare...

