Liaison maritime Dakar-Ziguinchor : Les rotations reprennent le 9 avril prochain

Le Consortium Sénégalais d'Activités Maritimes (COSAMA), informe son aimable clientèle, que les rotations des navires reprendront sur la Liaison maritime Dakar-Ziguinchor, le mardi 9 AVRIL 2024, aux jours et heures suivants :



Départ Dakar : Mardi 9 avril à 20H -

Arrivée Ziguinchor : Mercredi 10 avril à 12H



Départ Ziguinchor : Vendredi 12 avril à 15H -

Arrivée Dakar : Samedi 12 avril à 6H



Pour l'achat des billets, les usagers peuvent se rendre dans les gares maritimes de Dakar et de Ziguinchor, à partir du vendredi 5 avril 2024,



Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial du COSAMA à Dakar, au : 33.821.29.00 et

à Ziguinchor, au : 33.991.72.00



Le COSAMA remercie son aimable clientèle et tous ses partenaires, pour leur fidélité, patience et confiance.