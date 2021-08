Liban : Macron promet 100 millions d'euros d'aides et 500.000 doses de vaccin Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Août 2021 à 12:17 | | 0 commentaire(s)| Un an après l'explosion au port de Beyrouth, le chef de l'Etat annonce que la France apportera encore, d'ici un an, un total de 100 millions d'euros d'aides au Liban. Celles-ci prendront la forme de « nouveaux engagements en appui direct à la population », notamment sur l'éducation, les besoins alimentaires et l'agriculture.







La France va apporter au Liban 100 millions d'euros de « nouveaux engagements, en appui direct à la population » dans les 12 mois, et envoyer 500.000 doses de vaccin contre le Covid-19 dès le mois d'août, a annoncé Emmanuel Macron ce mercredi, au début d'une conférence internationale d'aide au pays plongé dans la crise.



Cette aide financière portera notamment sur l'éducation, les besoins alimentaires et l'agriculture, a annoncé le chef de l'Etat, en ouvrant, depuis de Fort de Brégançon, cette visioconférence co-présidée par l'ONU, un an jour pour jour après l'explosion au port de Beyrouth.

