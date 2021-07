Liban: Un milliardaire désigné pour former un nouveau gouvernement ! Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|





Source : Après l’échec de Saad Hariri et Moustapha Adib de former un nouveau gouvernement au Liban, c’est l’ex-Premier ministre Najib Mikati qui en a la charge depuis ce lundi 26 juillet. L’ex-Premier ministre Najib Mikati a été chargé de former un nouveau gouvernement au Liban. Lors des consultations parlementaires, il a obtenu l’appui de 72 parlementaires. […]Source : https://www.lasnews.info/2021/07/26/liban-un-milli...

