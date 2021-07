Liban: l'UE souligne l'importance «cruciale» de former un gouvernement «sans délai» Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 21:53 | | 0 commentaire(s)|





Source : L'Union européenne (UE) a souligné, lundi, l'importance "cruciale" de former "sans délai" un nouveau gouvernement au Liban, capable de faire face aux "graves crises économique et sociale auxquelles le pays est confronté".Source : https://fr.sputniknews.com/international/202107261...

Accueil Envoyer à un ami Partager