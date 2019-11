Accueil Envoyer Partager sur facebook Liban: une explosion de colère fait un mort suite à une interview de Michel Aoun Rédigé par La rédaction de leral... le 13 Novembre 2019 à 08:58

Au Liban, pays secoué depuis le 17 octobre par un mouvement de contestation, la situation s’est dangereusement détériorée mardi 12 novembre avec la reprise dans la nuit des fermetures de routes et des violences entre des manifestants et l’armée. Une personne a été tuée lors d’une altercation entre contestataires et militaires.



Alors que la vie commençait timidement à reprendre son cours normal au Liban, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Beyrouth et d’autres villes quelques minutes à peine après la fin d’une interview télévisée accordée par le président de la République ce mardi. Des groupes de manifestants en colère ont commencé à fermer les routes à l'intérieur de la capitale et entre les différentes régions du pays. Ils voulaient exprimer leur déception après l'intervention de Michel Aoun, jugeant que le chef de l'État n’avait pas répondu à leurs attentes.



Beaucoup lui ont reproché d’avoir appelé les contestataires à quitter le Liban. Une précision du palais présidentiel, qui a dit que les propos de M. Aoun avaient été déformés, n'a pas convaincu les foules. Pas plus que les promesses du président d’une prochaine désignation d’un nouveau Premier ministre et de la prise en compte de toutes les demandes de la contestation pour la lutte contre la corruption et l’application de véritables réformes économiques, sociales et même politiques.



Un partisan de Walid Joumblatt tué lors d’une altercation avec l'armée



Des appels à la démission du président Michel Aoun se font de plus en plus entendre. Dans la nuit de mardi à mercredi, la contestation a été émaillée de violences qui ont fait un mort, un partisan du leader druze Walid Joumblatt, tué lors d’une altercation avec une patrouille de l’armée libanaise qui voulait circuler via une route fermée par les manifestants à l’entrée sud de Beyrouth. M. Joumblatt s’est rapidement rendu sur les lieux pour appeler ses hommes au calme, et l’armée libanaise a annoncé la mise aux arrêts du militaire qui a ouvert le feu.



Des violences ont aussi eu lieu dans certains quartiers de la capitale, lorsque des manifestants ont attaqué à coups de pierres des soldats libanais qui tentaient d'ouvrir les routes. Les militaires ont essayé en vain de dégager certaines artères bloquées, mais ont finalement dû renoncer devant la détermination des manifestants. Ce mercredi 13 novembre 2019, le Liban est un pays paralysé du nord au sud. Les écoles, les universités et les banques sont fermées.



