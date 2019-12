Libération de Guy Marius Sagna et Cie : Le Saes et le Cusems en grève ce lundi Le syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) et e Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (Cusems) observent une grève de 24 heures ce lundi pour exiger la libération de Guy Marius Sagna et les 7 autres personnes emprisonnés à Reubeus après leur matche contre la hausse du prix de l’électricité il y a plus d’une semaine. Parmi les personnes arrêtées, figure le professeur Babacar Diop, qui a entamé une grève de la faim en même temps que ses camarades. Il a d’ailleurs déjà été interné à l’infirmerie de la prison de Reubeus, ainsi que d’autres de ses camarades.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 07:16



