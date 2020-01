Libération de Guy Marius Sagna, hausse du prix de l’électricité : les étudiants de l’Ucad rejoignent Nio Lank La lutte contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius prend de l’ampleur. Et pour cause, les étudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont décidé de rejoindre le collectif Nio LanK. C’est ce qu’a déclaré leur porte-parole sur la RFM.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2020 à 12:37

« Nous allons travailler à la massification et à la sensibilisation au sein de Nio Lank pour la libération de Guy Marius Sagna et contre la hausse du prix de l’électricité. Et quand je dis massification, je ne parle pas seulement de l’Université Cheikh Anta Diop, mais de toutes les universités du Sénégal. Nous allons d’ailleurs prendre part à la prochaine grande manifestation de Nio Lank, vendredi prochain, qui partira d’ici, à l’université. Nous n’allons pas demandé de demande d’autorisation, mais juste déposer une lettre d’information, parce que c’est un droit. Nous considérons que la détention de Guy Marius Sagna en prison est injuste et arbitraire », a-t-il dit.

