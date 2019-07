Libération de Khalifa Sall: Tanor et Macky en ont déjà discuté selon …

La libération de l’ex-maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall est revenu lors de l’entretien entre Mamoudou Ibra Kane et son invité, Serigne Mbaye Thiam. Son ancien camarade de parti dit souhaiter qu’il soit libéré, comme l’avait souhaité Ousmane Tanor Dieng.



Pour Serigne Mbaye Thiam, “Tanor lui-même s’est exprimé sur la question, en disant qu’il souhaitait que Khalifa Sall soit libéré. Tous les militants et responsables socialistes souhaitent qu’il soit libéré. On n’a pas souhaité qu’il aille en prison. Parce que, nous avons partagé beaucoup de choses avec lui.” Avant de préciser que “c’est un camarade qui était là avec nous.”



Il rappelle aussi que “le Président, lors de l’ouverture du dialogue, a indiqué qu’une fois que les procédures sont terminées, cette question sera examinée.” Face à cette situation, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement révèle que “ce sont des discussions que Tanor, lui-même, a eues avec le président de la République. Mais, ce ne sont pas des questions qu’on va discuter sur la place publique. Ce sont des questions dans le cadre des rapports que nous avons avec le chef de l’Etat. Si nous avons des requêtes et des suggestions à lui faire, nous les lui faisons, de façon privée".



Toutes les voies de recours sont désormais épuisées avec le rejet du rabat d’arrêt par la Cour suprême, dans cette affaire de la caisse d’avance. Et dans ce cas, Serigne Mbaye Thiam déclare qu’ “à partir de ce moment-là, il y a de bonnes perspectives qu’il puisse y avoir une grâce. Khalifa Sall était dans la coalition, il fait partie de ceux qui ont contribué à la victoire de 2012. Je pense que compte tenu de la situation, les conditions sont réunies pour qu’il puisse bénéficier d’une grâce.“

