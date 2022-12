Libération des «détenus politiques» : Yewwi annonce le retour du concert de casseroles

Le président de la Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi a dirigé la conférence de presse organisée par les membres de la coalition.



Le prétexte a été l’arrestation de deux de leurs camarades députés, en l’occurrence Massata Samb et de Mamadou Niang. Ousmane Sonko, après avoir listé un chapelet d’injustices perpétrées par le régime et qui vont certainement aboutir au cautionnement d’une illégale candidature de Macky Sall, appelle à une forte mobilisation dans les prochains jours. « Nous devons nous mobiliser et montrer à Macky Sall que nous sommes plus déterminés que lui, à faire face à ses injustices à n’en plus finir. Nous prévoyons un rassemblement et même, envisageons de faire revenir le concert de casseroles », a annoncé l’opposant, informe "Le Témoin".



Ousmane Sonko a indiqué à l’endroit des populations, que Yewwi accepte de prendre la part la plus importante de ce combat. « Que nous soyons brimés, battus, emprisonnés, et même tués, nous allons résister parce que, dans 14 mois, nous allons reprendre la gestion de ce pays. Rendre le pouvoir au peuple, sauvegarder les deniers publics pour un partage équitable. Mettre fin au népotisme, à la corruption.



Ce n’est plus loin l’atteinte de tels objectifs, nous ne devons pas regarder que Macky Sall gâche cela. Il ne doit pas être plus courageux que nous, ou avoir un plus grand amour pour le Sénégal. Macky Sall n’aime pas le Sénégal, ce qui l’intéresse, c’est sa famille et son entourage. S’il aimait le Sénégal, il n’allait pas privilégier les investisseurs étrangers. Notre génération doit prendre ses responsabilités, la France, les Etats-Unis…, ont fait la révolution », a ajouté le leader de Pastef.



Selon lui, le concert de casseroles sera aussi un moment pour les Sénégalais de dire s’ils sont d’accord ou pas avec le 3ème mandat. Pour Ousmane Sonko, seule la mobilisation générale de l’opposition et des populations, pourrait barrer la route à Macky Sall qui est déterminé à forcer le passage pour un troisième mandat.