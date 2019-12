Libéria: L'opposition maintient son appel à manifester contre le président Weah

L'ONU et la Cédéao ont exhorté vendredi le gouvernement et l'opposition à redoubler d'efforts dans leurs pourparlers, pour éviter que se tienne lundi cette manifestation jugée à risque, dans un pays confronté à la pauvreté, la dévaluation de sa monnaie et l'inflation.



Mais malgré les mises en garde de la Cédéao et des Nations-Unies et les discussions avec le gouvernement, l'opposition libérienne se dit toujours déterminée à descendre dans les rues pour demander la démission du président Weah.



Lors d'une conférence de presse ce dimanche, le président du Conseil des patriotes - qui réunit des figures de l'opposition, des syndicalistes et des représentants de la société civile - a tenu à « clarifier » sa position, en appelant ses soutiens à éviter toute forme de violence ce lundi.



Henry P. Costa espère bien voir « des dizaines de milliers de Libériens occuper pacifiquement la colline du Capitole » à Monrovia, sur le modèle du grand rassemblement qui avait eu lieu le 7 juin dernier, à l'appel du Conseil des patriotes.