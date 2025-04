Liberté de la presse au Sénégal : ADHA exige la libération de Simon Faye et dénonce les atteintes aux droits fondamentaux L’ONG Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) a exprimé, ce samedi 13 avril 2025, sa vive préoccupation suite à l’arrestation de Simon Faye, journaliste et rédacteur en chef du groupe D-Media (Sen TV, Zik FM). Dans un communiqué officiel signé par son président, Adama Mbengue, l’organisation dénonce une dérive inquiétante contre la presse sénégalaise et réclame la libération immédiate du journaliste.

Dimanche 13 Avril 2025 à 11:45

Selon ADHA, l’interpellation de Simon Faye s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les autorités et les médias. L'organisation rappelle que le journaliste n’est ni l’auteur, ni le premier diffuseur du contenu à l’origine de son arrestation, ce qui rend la mesure, selon elle, juridiquement discutable et révélatrice d’une tentative d’intimidation à l’encontre des professionnels de l’information.



« Ces pratiques rappellent avec amertume des épisodes sombres de notre histoire récente », déplore l'ONG, évoquant des convocations injustifiées, des détentions arbitraires et des pressions exercées sur les journalistes, en violation flagrante des engagements internationaux du Sénégal en matière de liberté d’expression et de protection des acteurs de l'information.



Dans une démarche de désescalade et de renforcement démocratique, ADHA formule plusieurs demandes :



• La libération immédiate de Simon Faye, notamment en raison de son état de santé nécessitant des soins appropriés ;

• La libération d’Aliou Top, responsable du média en ligne Sunugal 24, également arrêté ;

• Le renforcement du rôle du tribunal des pairs, en tant qu’organe éthique et professionnel capable de gérer les litiges liés à l’exercice du journalisme.



Enfin, l’organisation lance un appel à la tolérance et à l’ouverture à l’endroit des autorités, estimant qu’un climat serein et respectueux des libertés fondamentales est essentiel pour préserver la stabilité, la transparence et le dialogue démocratique.



ADHA a conclu son message en réaffirmant son engagement indéfectible en faveur des droits humains, de la liberté de la presse et de l'État de droit.



