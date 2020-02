Libre, Pape Alé Niang brise le silence après son accident Hier, le journaliste Pape Alé Niang a évité le pire. En effet, il a été victime d’un accident de la circulation. Selon des informations relayées par le journal "L’Observateur", il était en état d’ivresse. Relâché à l’instant, le journaliste s’est exprimé.



Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2020 à 15:08

« Je tiens à dire tous mes confrères que Pape Alé Niang se porte bien. Je n’ai même pas d’égratignure », a d’abord lancé le journaliste, qui donne ensuite plus de détails sur sa garde à vue.



« Il y a leur stratégie élaborée mais suis en face de l’inspecteur qui élabore un dossier pour me mettre en prison », écrit Pape Alé Niang, rapporte Senegalactu.





