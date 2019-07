Libre-échange: Un pas vers l’intégration économique africaine

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 03:58 | | 0 commentaire(s)|

La matérialisation de la zone de libre-échange africaine, dont son entrée en vigueur est prévue sous peu, a été lancée. L’économiste Malick Sall, parlant à Sud FM, a porté un regard sur le contenu et la portée de cette zone de libre-échange.







Ainsi, il a trouvé que la suppression des droits de douane et la mise en place de tarifs communs, sont cruciales. Et, il y a plusieurs étapes pour aller vers l'intégration économique des Etats africains.







Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos