Libye : 43 morts dans le naufrage d'une embarcation de migrants

Le naufrage d'une embarcation de migrants au large des côtes libyennes a fait au moins 43 morts, tandis que 10 autres personnes ont été secourues, selon un bilan annoncé mercredi 20 janvier par l'ONU, au lendemain du drame. Ces dix personnes ont été secourues et ramenées sur terre par les gardes-côtes à Zouwahra, ont précisé l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dans un communiqué commun.



Une aide d'urgence, dont de la nourriture et de l'eau, a été fournie aux rescapés par l'ONU et ses partenaires. Dans leur communiqué, les deux organismes de l'ONU se disent "profondément attristés" par ce naufrage survenu mardi, "le premier de 2021 en Méditerranée centrale".

Source : https://www.impact.sn/Libye-43-morts-dans-le-naufr...