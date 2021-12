Libye – La HCEN retarde la publication de la liste finale des candidats à la présidence

La Haute commission électorale nationale (HCEN) libyenne a annoncé samedi le retard de la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle, citant ses plans sur les procédures judiciaires et légales liées au processus électoral.



"La Commission adoptera des procédures judiciaires en communication avec le Conseil supérieur de la magistrature, et des procédures légales en communication avec la Chambre des représentants, avant de publier la liste définitive des candidats et d'annoncer le début de la campagne électorale", a indiqué la HCEN dans un communiqué.



La HCEN était censé annoncer la liste définitive des candidats à la présidentielle après la fin des recours judiciaires mardi.



Elle a déclaré qu'elle examinait les verdicts judiciaires concernant les contestations des candidats à la présidentielle, promettant de faire tous les efforts nécessaires pour garantir que toutes ses décisions soient conformes aux verdicts rendus.



Plus de 2,8 millions d'électeurs libyens devraient voter pour élire un président lors des élections du 24 décembre, dans le cadre d'une feuille de route adoptée par le Forum de dialogue politique libyen parrainé par l'ONU.



Les élections législatives libyennes, initialement prévues le même jour que le scrutin présidentiel, ont été reportées à janvier 2022. (Xinhua)





