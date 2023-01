Libye: Le Chef de la CIA effectue une rare visite Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2023 à 19:42 | | 0 commentaire(s)| Le Chef de la Central Intelligence Agency (CIA), William Burns, a effectué jeudi une visite exceptionnelle en Libye, où il a rencontré le Premier Ministre Abdulhamid al-Dbeibah à Tripoli, selon le gouvernement libyen. Les États-Unis ont déjà fait part de leur inquiétude quant au rôle joué par la Russie dans le conflit libyen. Ils craignent qu'une instabilité persistante dans ce pays membre de l'OPEP n'ait un impact sur l'approvisionnement énergétique mondial et ne donne de l'espace aux groupes militants islamistes.

La Libye a connu peu de paix depuis un soulèvement soutenu par l'OTAN en 2011, et le pays s'est divisé en 2014 entre les factions belligérantes de l'est et de l'ouest, culminant avec le lancement par Haftar d'un assaut voué à l'échec sur Tripoli en 2019.



D’après Reuters, le gouvernement de Dbeibah a été mis en place par un processus soutenu par l'ONU en 2021 dans le cadre d'un plan de paix, mais son administration n'est plus reconnue par les principales factions politiques de l'est et de nombreux Libyens craignent une nouvelle flambée de violence.



Moscou a soutenu les forces d'Haftar pendant la guerre en 2019-2020, l'entrepreneur militaire privé russe Wagner déployant jusqu'à 1 200 soldats en Libye, selon un rapport de 2020 des experts de l'ONU.



