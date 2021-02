Libye: Le ministre de l’Intérieur échappe à une tentative d’assassinat ! Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Février 2021 à 22:39 | | 0 commentaire(s)|

Grosse frayeur pour Fathi Bachagha, pris pour cible par des hommes non identifiés. « Le ministre de l’Intérieur du GNA, Fathi Bachagha, a été la cible d’une tentative d’assassinat dimanche à 15H alors qu’il retournait à sa résidence à Janzour, une ville située à une dizaine de kilomètres de Tripoli », a indiqué le ministère dans […] Grosse frayeur pour Fathi Bachagha, pris pour cible par des hommes non identifiés. « Le ministre de l’Intérieur du GNA, Fathi Bachagha, a été la cible d’une tentative d’assassinat dimanche à 15H alors qu’il retournait à sa résidence à Janzour, une ville située à une dizaine de kilomètres de Tripoli », a indiqué le ministère dans un communiqué. « Un véhicule blindé (…) a ouvert le feu sur le convoi avec des mitrailleuses et les agents de protection du ministère ont riposté en ouvrant le feu sur les assaillants », ajoute le texte. « Un de ses gardes a été blessé » mais « le ministre est sain et sauf », selon le ministère.



Source : Source : https://www.lasnews.info/libye-le-ministre-de-lint...

